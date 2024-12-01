Москва, 1 декабря, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Южная группировка войск Вооружённых сил РФ уничтожила британскую гаубицу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Потери противника [за сутки] составили до 380 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании», — сказал он.

Генерал добавил, что подразделения Южной группировки войск ВС РФ в течение суток освободили населённый пункт Ильинка в ДНР и нанесли поражение формированиям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения пункта дислокации отдельного центра сил специальных операций «Юг» ВСУ в районе населённого пункта Ровное Николаевской области. Удар был нанесён оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

29 ноября ВС РФ нанесли удар реактивной системой залпового огня «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов FPV-дронов подразделения «Птахи Мадьяра» ВСУ в населённом пункте Журавка Харьковской области. В результате было уничтожено до 66 украинских военных и до 10 автомобилей.