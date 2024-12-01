Москва, 1 декабря, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Россияне, получающие белую зарплату, могут рассчитывать на пенсию выше 50 тыс. рублей при некоторых условиях. Об этом в воскресенье, 1 декабря, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы. Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали в белую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас. Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована», — отметила парламентарий в беседе с Lenta.ru.

Также она рассказала, что пенсию свыше 50 тыс. рублей могут получать, например, космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, если у них две пенсии, сообщила депутат. Она напомнила, что инвалиды Великой Отечественной войны, её участники, ветераны боевых действий имеют право на двойную пенсию — военную и страховую пенсию по старости.

По словам Бессараб, получать такую пенсию могут и те, кто позаботился о себе, создав подушку безопасности путём добровольных накоплений в негосударственных фондах.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября член Совфеда, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова напомнила о том, что пенсионерам положены льготы при оплате услуг ЖКХ. Величина субсидии, на которую могут рассчитывать пенсионеры, если расходы превышают определённую часть месячного дохода, в Якутии составляет 15% от дохода семьи.

Кроме того, для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капитальному ремонту. Для граждан старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Эта льгота положена тем, кто проживает один и не работает. Или если пенсионер живёт с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы.