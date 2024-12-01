Москва, 1 декабря, 2024, 14:37 — ИА Регнум. На портале главного проекта сезона «Зима в Москве» открыли раздел для бизнеса. Предприниматели столицы смогут получить новые возможности для продвижения своей продукции, проводить мероприятия на городских площадках и выиграть грант за лучшее праздничное оформление витрин и фасадов своих заведений.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Для предпринимателей, которые планируют представить свои бренды, работает спецпроект «Заходи на огонёк!». Участие в нём будет интересно бизнесменам из индустрии красоты, сферы общественного питания, образования, творчества, спорта, торговли и услуг.

Для тех, кто подал заявки на участие, будут доступны возможности для продвижения своих товаров и услуг. Сведения о них появятся в афише мероприятий проекта «Зима в Москве» и сервисе «Яндекс. Карты». Помимо этого, каждый участник получит бизнес-бокс с бесплатными сервисами для развития своего дела, подготовленный лидерами разных отраслей. Также будет обеспечена информационная поддержка — о продукции и брендах столичных предприятий расскажут в федеральных и региональных СМИ.

Участникам проекта нужно специальное предложение для гостей фестиваля. Это могут быть, например, бесплатные мероприятия (семинары, показы, выступления, мастер-классы), сезонные акции, бонусы или подарки, а также скидки на товары и услуги. Кроме того, свою фестивальную площадку нужно оформить в стилистике проекта «Зима в Москве».

В рамках проекта «Зима в Москве» бизнес также сможет проводить свои крупные мероприятия. Для этого с 1 декабря для столичных предпринимателей работают бесплатные электронные сервисы.

Так, сервис для бронирования площадок позволяет выбрать и забронировать наиболее подходящее для события место в городе. Доступно более 110 крытых площадок — это залы и лектории, которые подходят для мероприятий разных форматов, к примеру мастер-классов, лекций, игр и концертов. Кроме того, работает 25 открытых уличных площадок, в частности сцены в парках, которые тоже можно арендовать на срок от двух часов.

Для тех, кто планирует организовать торговлю, подойдут шале на фестивальных площадках. Доступно бронирование на срок от одного дня. Предпринимателям необходимо подать заявку, которая оформляется в соответствии с постановлением правительства Москвы «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории города Москвы».

Для работы с коммерческими организациями создан специальный консьерж-сервис. Он не только позволяет осуществить персональный подбор наиболее подходящей городской площадки и организовать событие, но и дает возможность обсудить другие форматы участия, среди которых, например, партнерские опции.

Предпринимателям, участвующим в проекте «Зима в Москве», предоставят необычные зоны для презентации своих брендов и торговли. Так, с 20 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года в центре города будет работать маркет волшебства.

Торговые площадки расположатся в семи местах: на Болотной площади, улицах Арбат, Новый Арбат, Кузнецкий Мост, Никольской, Тверском бульваре и в Столешниковом переулке. Здесь можно будет приобрести уже полюбившиеся москвичам и гостям города товары под торговой маркой «Сделано в Москве». Ожидается, что свою продукцию представят более 500 локальных брендов. Посетители смогут купить одежду и аксессуары для всей семьи, декор для дома и другие изделия, а также выбрать оригинальные новогодние подарки.

Помимо маркета волшебства, на Болотной площади будет работать каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров и станция упаковки подарков. Для посетителей также организуют полезные мастер-классы и другие мероприятия.

Предприниматели, которые украсят свои заведения к праздникам в тематической стилистике, могут получить гранты от города и принять участие в конкурсах оформления витрин и фасадов.

Конкурсы на праздничное и тематическое оформление традиционно проводятся в столице с 2022 года. В 2024-м такое соревнование впервые стало сезонным и прошло летом. Его участниками стали заведения сферы торговли и услуг, украсившие свои витрины и фасады цветами. Организации обратились к Сергею Собянину с предложением внести свой вклад в сезонное оформление столицы наравне с участниками фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы». Всего поступило около тысячи заявок. Победителями стали 150 предприятий, работающих в разных отраслях торговли.

К участию в зимнем конкурсе приглашаются все столичные компании и предприниматели независимо от сферы деятельности. Общий призовой фонд — 700 миллионов рублей.

Для физических лиц организуют отдельное соревнование на лучший проект праздничного и тематического декора нежилых объектов, расположенных в Москве. Конкурс пройдет с 1 декабря этого года по 30 января 2025 года. Победители могут получить до трех миллионов рублей.

Одним из наиболее перспективных направлений развития столицы является событийный туризм. Ожидается, что к 2030 году город будут посещать около 7,3 миллиона человек.

Городской событийный рынок уверенно растёт, в том числе за счет таких крупных сезонных проектов, как «Зима в Москве». Примерно 75% общих затрат туристов, приезжающих в город с целью посетить сезонные фестивали, приходится на смежные отрасли экономики. Так, 35% средств они расходуют на гастрономию, 20% — на сувениры и проезд на городском транспорте, а еще 20% уходит на проживание в отелях.

Во время городских мероприятий значительно увеличивается загрузка московских гостиниц — в среднем на 10–14%. Каждое глобальное событие, проходящее в столице, имеет мультипликативный экономический эффект, в результате которого на каждый вложенный рубль бизнес получает два рубля прибыли.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года. Этой зимой горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.