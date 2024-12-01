Москва, 1 декабря, 2024, 14:29 — ИА Регнум. В столице стартует проект «Зима в Москве». Жителей города ждет променад по ледовой аллее, огни наряженных елок, согревающий купаж чая, хороводы со сказочными персонажами, представления профессиональных фигуристов, зимняя почта, фитнес-тренировки, соревнования по снежному дартсу и многие другие мероприятия. Программа проекта построена так, чтобы каждый смог найти развлечение на свой вкус.

Пресс-служба ВДНХ

Программу для гостей подготовили старинные усадьбы, фестивальные площадки, катки, олимпийский комплекс «Лужники», парки и рыбные рынки. Посетители площадок смогут попробовать авторский рецепт семги под шубой, покататься на сноуборде, покататься на коньках и передать письмо Деду Морозу.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.

В честь открытия проекта проведут предновогодний флешмоб. В 21 столичном парке одновременно зажгутся огни на праздничных елках. Центральной площадкой станет парк Горького. Там в семь часов вечера вспыхнет медиа-ёлка в чаше Фигурного фонтана, а вместе с ней — и иллюминация на всех хвойных красавицах парка.

В парке «Сокольники» ребята смогут поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой, а посетителей сада «Эрмитаж» ждет хоровод и иммерсивное представление. У главной сцены в парке «Фили» пройдут конкурсы с участием сказочных персонажей, а гостей парка Олимпийской деревни порадуют артисты театра пантомимы, жонглёры и ходулисты.

Кроме того, с 1 декабря начнется конкурс на самую оригинальную фотографию у городской елки. Желающим принять участие потребуется загрузить снимок в социальную сеть «ВКонтакте» с хештегом #парковыеелки. Победителей ждут призы.

Гости фестиваля «Усадьбы Москвы» смогут совершить путешествие во времени: посетить бал, послушать классическую музыку в исторических залах, узнать, чем жили обитатели старинных особняков, и освоить разные техники рукоделия. Необычные развлечения предложат уже в первый день проекта — в саду имени Н. Э. Баумана москвичи смогут посетить ледовый променад «Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб» и насладиться концертом «Живая классика и ее современное переосмысление».

Гости усадьбы Ф. И. Прове — А. И. Калиш узнают о владельцах особняка и увидят архитектурные элементы старинного здания на экскурсии «Узнай кластер Басманный». Познакомиться с историей музейного ансамбля пригласят и посетителей усадьбы Васильчиковых. Гости музея-заповедника «Царицыно» будут изготавливать новогодние свечи из вощины и узнавать о дворянском быте и архитектуре старой Москвы.

Частью проекта «Зима в Москве» также станет «Зимняя почта». Её филиалы будут открыты в 80 районах города. Здесь москвичи и гости столицы могут бесплатно отправить открытку друзьям или близким или письмо Деду Морозу. Для этого подготовили тематические ретрокарточки и установили специальные почтовые ящики. На площадках «Московских сезонов» посетители смогут сделать фотографию и распечатать ее в виде открытки.

Любителей активного отдыха приглашают на тренировки нового сезона «Мой спортивный район». Занятия фитнесом будут проходить на 21 площадке в 10 округах столицы по вторникам и субботам. Они длятся около часа и рассчитаны на посетителей старше 18 лет. Упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на здоровье и корректируют фигуру.

Покататься на коньках в рамках проекта предлагают на 80 площадках: во дворах, парках, на катках «Московских сезонов», а также на Северном речном вокзале, в конноспортивном комплексе «Битца» и спорткомплексе «Авангард». Опытные тренеры помогут тем, кто ни разу не выходил на лед.

Как только установится снежный покров, начнутся тренировки по бегу на лыжах в столичных парках. Для москвичей подготовят 15 трасс, где можно будет освоить технику классического и конькового хода.

Покататься на коньках можно и самостоятельно. В первый день календарной зимы откроется 23 бесплатных катка на площадках «Московских сезонов». Здесь можно свободно кататься по искусственному льду, посмотреть шоу в постановке лучших фигуристов страны и освоить несколько элементов фигурного катания. На площадках работают пункты проката. Катки открыты в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00, время начала сеанса может измениться из-за погоды.

С 14 декабря на шести площадках знаменитые фигуристы представят москвичам и туристам ледовые шоу «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Снежная королева», «Лебединое озеро» и другие постановки.

Еще 10 ледовых площадок ждут гостей в столичных парках. Старт сезону дадут известные спортсмены и тренеры. Например, двукратные серебряные призеры чемпионата Европы в парном катании Александра Степанова и Иван Букин примут участие в открытии катка «Щукино», заслуженный тренер России Нина Мозер проведет мастер-класс на катке в Тропарево-Никулине, а на лед катка в Южном Медведкове выйдет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Подробнее узнать об открытии сезона фигурного катания в Москве можно на сайтах проектов «Зима в Москве» и «Московский спорт».

Частью проекта «Зима в Москве» станет зимний спортивный фестиваль на Фестивальной площади олимпийского комплекса «Лужники». На этой площадке москвичи и туристы смогут покататься на тюбингах и сноубордах — инвентарь предоставят бесплатно. Каждые выходные здесь будут проходить мастер-классы профессиональных спортсменов, а во время длинных выходных гостей ждут зрелищные соревнования на свежем воздухе, например снежный дартс и забеги на снегоступах. Для детей подготовили специальную программу: слалом, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, а также праздничные развлечения. В специально оборудованных зонах гости смогут отдохнуть и согреться горячим чаем.

На Тверской площади открылся фестиваль «Московское чаепитие». В субботу и воскресенье с 13:00 до 19:30 здесь будут проводить музыкальные беседы «Народное караоке» и театрализованные представления для всей семьи, а с 16:00 до 17:00 гости смогут продегустировать особый новогодний купаж чая «Москва» на самоварной станции. Участие во всех развлечениях бесплатное, регистрация не требуется.

К проекту присоединятся городские ярмарки и рыбные рынки «Москва — на волне». Шеф-повара десяти городских ресторанов предложили рецепты традиционных блюд в авторском прочтении. Каждый покупатель получит красочный флаер с пошаговой инструкцией приготовления форшмака с горчицей на картофельных драниках, паштета из куриной печени с бриошью и брусничным джемом, холодца из краба, заливного из красной рыбы и других блюд к новогоднему столу. Часть ингредиентов можно приобрести, не отходя от прилавка, за некоторыми продуктами можно прогуляться до ближайшей ярмарки — здесь представлены свекла и лук для семги под шубой или яйца для бриоши и бисквита.