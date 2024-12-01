Москва, 1 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Медики зафиксировали в Москве и ряде других российских регионов рост количества заболевших микоплазменной пневмонией, показатель увеличился с 4,9% в октябре–декабре 2023 года до 19,6%. Об этом 1 декабря сообщила газета «Известия».

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Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин отметил, что эта болезнь часто протекает в неявной форме, и люди не относятся к этому серьёзно. В результате отсутствие выраженных симптомов способствует распространению заболевания.

«У пациентов сохраняется нормальная температура, а мокрота не выделяется. Выдать болезнь может только лёгкое покашливание, которое часто остаётся без внимания. Отсутствие лечения приводит к формированию фиброза лёгких, люди становятся уязвимы к любым другим инфекциям», — рассказал Ложкин.

Бактерии Mycoplasma pneumoniae, вызывающие болезнь, попадают в организм воздушно-капельным путём и могут долгое время оставаться в «спящем» состоянии, пока организм здоров. Они начинают размножаться при ослаблении иммунной системы.

Ложкин также подчеркнул, что обычные средства для лечения микоплазменной пневмонии, в том числе традиционные антибиотики, не помогают. Большинство антибактериальных препаратов действует на ферменты клеточных стенок бактерий, а у Mycoplasma pneumoniae цитоплазматическая мембрана. Поэтому важно определить возбудителя пневмонии, чтобы правильно подобрать лекарства.

Первые симптомы этой атипичной пневмонии схожи с теми, что вызывают обычные ОРВИ: слабость, насморк, боль в горле и мышцах, озноб и лёгкий кашель. На этом этапе сложно заподозрить заражение Mycoplasma pneumoniae. Если кашель и озноб не проходят за пять-семь дней, нужно обращаться к врачу и пройти компьютерную томографию.

Как передавало ИА Регнум, вспышки осенью зафиксировали в 16 регионах России. В Томской области уровень заболеваемости в три раза превысил средние показатели по стране. Роспотребнадзор сообщил, что основным возбудителем болезни является микоплазма.

Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в октябре напомнил, что рост числа заболевших любыми пневмониями начинается с похолоданием. В этот период нужно внимательно следить за здоровьем детей, так как они подвержены пневмониям, в том числе и микоплазменной. Он также призвал не заниматься самолечением.

Инфекционист Андрей Поздняков ранее рассказал, что грипп от стандартной ОРВИ можно отличить по резкому проявлению симптомов: сильно повышается температура, начинаются головные и мышечные боли, выраженная интоксикация. В этом случае человек может с точностью до часа понять, когда он заболел.