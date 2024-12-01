Москва, 1 декабря, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация с микоплазменной пневмонией в России находится под контролем. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Игорь Маслов/РИА Новости

«В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что основными профилактическими мероприятиями по предотвращению заражения являются соблюдение личной гигиены, отсутствие переохлаждений и регулярное проведение влажной уборки.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря газета «Известия» сообщила о росте количества заболевших микоплазменной пневмонией среди россиян. Так, в октябре–декабре 2023 года частота выявления Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла лишь 4,9%; в аналогичном периоде текущего года (не учитывая декабрь) этот показатель увеличился в четыре раза, до 19,6%. В целом же вспышки этой инфекции зафиксировали в 16 регионах страны. В основном выявляют пневмонию инфекционного происхождения, возбудителем заболевания является микоплазма.

Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как грипп можно отличить от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции по резкому, одномоментному началу заболевания. По словам специалиста, для классического гриппа характерен симптомокомплекс, отличный от других инфекций. У больного подскакивает температура, наблюдаются слабость, ломота в теле, головная боль. Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что при заболевании пневмонией ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.