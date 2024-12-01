Москва, 1 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 255 военных на курском направлении. Об этом 1 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

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«За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномёта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» за сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Зазулевка, Викторовка, Леонидовка, Лебедевка, Мартыновка, Малая Локня, Никольский, Николаево-Дарьино, Плёхово, Новоивановка и Свердликово.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 37,1 тыс. военных, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра, 1204 боевые бронированные машины.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября оператор БПЛА рассказал, что расчёт беспилотников спецназа «Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО в курском приграничье. По его словам, по блиндажу, где, предположительно, укрывалась эта группа, был нанесён удар FPV-дроном.

29 ноября средства противовоздушной обороны сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью. Комбат бригады морской пехоты с позывным Як рассказал, что большая часть украинских боевиков в курском приграничье прошла подготовку у западных инструкторов-профессионалов.