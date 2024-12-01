Нижний Новгород, 1 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Жительница Нижнего Новгорода, издеваясь над пятимесячной дочерью, положила её в снег почти без одежды и засняла это на камеру. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщило главное следственное управление Следственного комитета по региону.

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«В вечернее время 30 ноября 2024 года подозреваемая, находясь в квартире дома на улице Власенко Автозаводского района города Нижнего Новгорода, вынесла свою пятимесячную дочь на улицу и, положив в снег, издеваясь над ребёнком, засняла видео», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Ребёнка уже изъяли у матери и доставили в больницу.

По данным Telegram-канала «112», следователи обратили внимание на ситуацию, когда кадры с издевательствами над младенцем появились в Сети. Также стало известно, что в переписке со знакомыми женщина заявляла, что дети, которых у неё четверо, ей не нужны и она готова от них отказаться.

Как передавало ИА Регнум 29 ноября, суд арестовал на два месяца жителя Прокопьевска, на протяжении нескольких месяцев истязавшего 12-летнего пасынка. Мужчина однажды сломал мальчику ногу железной кочергой за то, что тот не выполнил работу по дому. Ребёнку не давали есть и морили голодом. В сентябре отчим застал его у холодильника, заставил раздеться, после чего выставил на холодную веранду и не пускал в дом.

Кроме того, он заставлял ребёнка есть стиральный порошок. В ноябре мужчина, избивая пасынка, разбил ему губу. Вместе с матерью мальчика они зашили рану на живую. У ребёнка остался шрам. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мальчик в течение двух лет не посещал школу. В ходе расследования установлено, что семья непьющая, сожитель матери перебивается случайными заработками. Не в силах дальше терпеть изуверства, 26 ноября пасынок сбежал из дома и два дня прятался в магазине. Мать ребёнка обратилась в полицию только спустя сутки. Она также была арестована.

Как стало известно ИА Регнум, мать мальчика призналась, что родила его от нелюбимого мужчины, когда жила на Украине. Она описала родного отца мальчика как «какого-то дурака», от которого ей пришлось бежать в Россию. Об этом рассказала близкая подруга женщины. При этом знакомые характеризуют мать школьника как добрую, отзывчивую и любящую детей.