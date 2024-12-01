Москва, 1 декабря, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Эскалирующих в бессильной злобе ситуацию вокруг конфликта на Украине настигнет «заслуженная кара». Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM

В видеофрагменте, опубликованном журналистом Павлом Зарубиным в Telegram-канале, дипломат отметил, что спецоперация была неизбежна с самого начала. Те же, кто продолжает нагнетать атмосферу в период боевых действий, вероятно, не ознакомились с заявлениями президента России Владимира Путина.

«Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас — в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», — отметил Лавров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Пентагон 27 ноября признал, что США разрешили ВСУ использовать ATACMS для ударов в Курской области. Якобы это нужно для защиты Украины.

На следующий день глава государства отметил, что нанесение ударов западными ракетами по территории России является прямым вовлечением стран Запада в конфликт на Украине. По его словам, риски новых ударов западным оружием по российской территории есть, но на это обязательно будет ответ.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил ИА Регнум, что для управления дальнобойными ракетами нужны очень сложные технологии. У Украины нет нужных для этого специалистов. Ракетами ATACMS управляют американцы, Storm Shadow — британцы, SCALP-EG — это французы, подчеркнул эксперт.