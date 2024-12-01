Вершина Тёи, Хакасия, 1 декабря, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В лыжника Александра Большунова во время гонки врезался квадрокоптер. Инцидент произошёл 1 декабря на этапе Кубка России в Хакасии.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Большунов

Дрон задел ногу и лыжную палку спортсмена. Столкновение с роботом, впрочем, не помешало ему добраться до финиша. Он занял девятое место.

Первым в забеге стал Савелий Коростелёв, вторым — Иван Горбунов, третьим — Сергей Ардашев.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября капитан хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче против «Юты» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.

На сайте НХЛ говорилось, что из-за травмы Овечкин пропустит от четырёх до шести недель чемпионата. Также отмечалось, что такое длительное отсутствие станет для хоккеиста самым продолжительным в карьере в НХЛ. В 2009 году Овечкин пропустил шесть матчей из-за травмы верхней части тела.