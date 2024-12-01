Москва, 1 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. В России с 1 декабря начал действовать ряд новых законов, принятых ранее Госдумой.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В рамках эксперимента теперь иностранные граждане, прибывающие в страну без визы, должны будут предоставлять свои биометрические данные, в числе которых изображение лица и отпечатки пальцев. Пока что биометрию будут собирать при пересечении границы в аэропортах Москвы и на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. К концу июня 2025 года планируется разместить специальное оборудование на всех пропускных погранпунктах.

Также с 1 декабря участников спецоперации, заключивших контракт с Минобороны РФ на срок не менее года, освободят от уплаты просроченных кредитов до 10 млн рублей. Мера распространяется на тех, кто подписал контракт с 1 декабря 2024 года, и на их супругов.

С этого же дня в России вступил в силу запрет на информацию по созданию VPN-сервисов. По инициативе Роскомнадзора ограничения распространяются на научную, научно-техническую и статистическую информацию о создании подобных сервисов.

Как сообщало ИА Регнум, С 4 декабря начнёт действовать запрет на пропаганду осознанного отказа от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 5 млн рублей. С того же дня упростят процедуру регистрации машино-мест — у владельца доли в праве общей собственности на паркинг будет возможность выделить своё место в отдельный объект недвижимости без согласия других собственников.

С 10 декабря посредники не смогут организовывать и принимать экзамены у мигрантов. Сертификат о владении языком будет выдаваться только в госучреждениях из специального перечня.