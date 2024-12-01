Москва, 1 декабря, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Тот факт, что новое руководство дипслужбы Европейского союза в первый же день своей работы отправилось с визитом в Киев, показывает настрой ЕС на продолжение конфликта на Украине. Об этом 1 декабря написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х (ранее Twitter)

Ansgar Haase/dpa/picture-alliance/ТАСС Председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в Киеве

«Это показывает, что приоритетом является продление [конфликта], а не обеспечение благополучия ЕС. Довольны теперь, европейцы?» — написал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября председатель Европейского совета Шарль Мишель официально передал свои полномочия Антониу Коште. Подводя итог своей работе, Мишель заявил, что считает введение антироссийских санкций и массовые поставки оружия на Украину самым большим своим достижением.

Новые руководители дипслужбы ЕС в первый же день своей работы 1 декабря прибыли в Киев. Украинскую столицу, помимо Кошты, посетили вновь занявшая пост пост главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос.

Как заявил Кошта, он и его коллеги хотели показать этим визитом, что Европейский союз продолжает поддерживать Киев.