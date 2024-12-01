Москва, 1 декабря, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Мошенники активно используют открытки с расширением gift и картинки уменьшенного размера для кражи персональных данных россиян. Об этом 1 декабря рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Хрипунова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками — открытками с расширением gift. При нажатии картинка «оживает», становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», — приводит её слова «РИА Новости».

По словам Хрипуновой, просмотр изображений может переадресовать пользователя на фишинговый сайт, который автоматически соберёт его персональные данные.

Как передавало ИА Регнум, ранее мошенники создали в мессенджере Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги». Применяя его, злоумышленники заражают смартфоны граждан вредоносными программами и похищают их деньги. В случае перехода в этот канал после подачи заявки на вступление пользователь попадал к боту и получал сообщение, что заявку обработать невозможно и следует перейти ещё по одной ссылке.