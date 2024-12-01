Париж, 1 декабря, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности остановить горячую фазу украинского конфликта в обмен на «зонтик НАТО» над территориями, которые остались под контролем Украины, являются признанием провала. Об этом заявил генерал Доминик Тренкан, возглавлявший ранее французскую военную миссию при ООН.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее», — отметил военный в интервью газете Le Parisien.

По словам Тренкана, такой подход исключает возможность участия России в переговорах, так как ставить НАТО во главу угла для Москвы неприемлемо. Он назвал заявление Зеленского бесплодной затеей и возможной попыткой продемонстрировать, что президент России Владимир Путин отказывается от переговоров.

Он напомнил, что ситуация для Украины сейчас очень неблагоприятна.

«Украинская армия испытывает трудности, [президент США] Джо Байден говорит, что ей нужно мобилизовать молодежь в возрасте от 18 лет, в скором времени к власти в США придет Дональд Трамп. Она под давлением и в военном плане, учитывая ситуацию на фронте, и в политическом плане со стороны американцев», — добавил генерал.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 ноября Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что прекращение огня в зоне конфликта на Украине возможно в случае вступления её «под зонтик НАТО». Он также призывал западных лидеров не общаться с Путиным.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Москва категорически отвергает замораживание украинского конфликта. Он подчеркнул, что России нужно установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.

Президент РФ ранее отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, уточнил глава государства.