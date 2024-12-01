Москва, 1 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Осень в Москве в этом году стала самой тёплой за всю историю наблюдений с 1879 года. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Минувшая осень запомнится рекордно теплым (+5,2 превышение над нормой) и засушливым (выпало 17% от нормы осадков) сентябрём и переувлажненными (118%) октябрем и ноябрём (137%) с температурным фоном на 1,9–2,2 градуса тоже теплее нормы», — добавил синоптик в своём Telegram-канале.

По его словам, в Центральной России снежный покров будет оставаться очень малым как минимум до середины декабря, а зимняя температура воздуха ожидается на 2–3 градуса теплее климатической нормы. Избытка осадков не ожидается, но сугробы во второй половине зимы могут быть высокими.

«Самые же сильные и обширные морозы в России ожидаются в конце января — начале февраля», — спрогнозировал Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум 30 ноября, синоптик Михаил Леус заявил, что на стыке первой и второй декад первого зимнего месяца ожидается приход в Москву и Подмосковье очередного снежного циклона, что ознаменуется выпадением осадков и повысит температуру воздуха до 0…–3 градусов.

При этом в основном во второй декаде декабря ожидаются слабые морозы с температурой –1…–4, а в последние десять дней первого месяца зимы прогнозируются отрицательная температура и несколько дней оттепели. Таким образом, декабрь будет самым тёплым начиная с 2020 года.