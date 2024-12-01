Москва, 1 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, вопреки утверждениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, не пытался «демонстрировать силу», когда во время саммита «Большой восьмёрки» (G8) в 2007 году пришёл последним на одну из встреч. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Владимир Путин в аэропорту «Росток — Лаге» после окончания саммита G8 в Хайлигендамме

«Дело в том, что на саммитах происходит всегда на полях общение. Лидеры общаются друг с другом, лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент, и это напряжённая работа. И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает. Опять же — это не демонстрация силы. Глупо так полагать», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Меркель выпустила книгу своих мемуаров. В ней она, в частности, вспомнила, как Путин в июне 2007 года якобы «из-за пива» опоздал на саммит G8, проходивший в Хайлигендамме.

Она рассказала, что Путин опоздал примерно на 45 минут и на её вопрос о том, что случилось, он ответил, что в этом вина Radeberger — знаменитого немецкого пива премиум-класса. По её словам, перед саммитом президент России попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился еще во времена службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е.

Как вспоминает экс-канцлер, она была возмущена опозданием Путина, но не подала виду.