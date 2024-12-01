Варшава, 1 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Польши не должны гибнуть, воюя за Украину. Об этом 30 ноября заявил кандидат в президенты страны от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен.

POSIEDZENIE SEJMU/Zuma/TASS Славомир Ментцен

«Я не позволю, чтобы хоть один польский военный оказался на Украине. Польская армия должна защищать Польшу, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым», — процитировало его слова издание Do Rzeczy.

Политик также указал на то, что ему хотелось бы видеть Польшу гордой и суверенной страной, которая самостоятельно будет принимать решения, а не просить по каждому вопросу разрешения у ФРГ, США или Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Польши Дональд Туск 22 ноября заявил, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. Он также отметил, что видит угрозу глобального конфликта, назвав её реальной и серьёзной.

Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков Януш Корвин-Микке 18 ноября заявил, разрешивший Киеву наносить удары западным оружием по РФ действующий президент США Джо Байден, вероятно, намерен войти в историю как инициатор ядерной войны.

Позднее в этот же день глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что решение Байдена разрешить удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS с украинской территории по России не станет переломным моментом конфликта на Украине.