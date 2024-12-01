Кандидат в президенты Польши заявил, что поляки не будут гибнуть за Украину
Кандидат в президенты Польши Ментцен: поляки не будут гибнуть за Украину
Варшава, 1 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Польши не должны гибнуть, воюя за Украину. Об этом 30 ноября заявил кандидат в президенты страны от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен.
«Я не позволю, чтобы хоть один польский военный оказался на Украине. Польская армия должна защищать Польшу, поляки не должны умирать на востоке за Донбасс или Крым», — процитировало его слова издание Do Rzeczy.
Политик также указал на то, что ему хотелось бы видеть Польшу гордой и суверенной страной, которая самостоятельно будет принимать решения, а не просить по каждому вопросу разрешения у ФРГ, США или Евросоюза.
Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Польши Дональд Туск 22 ноября заявил, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. Он также отметил, что видит угрозу глобального конфликта, назвав её реальной и серьёзной.
Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков Януш Корвин-Микке 18 ноября заявил, разрешивший Киеву наносить удары западным оружием по РФ действующий президент США Джо Байден, вероятно, намерен войти в историю как инициатор ядерной войны.
Позднее в этот же день глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что решение Байдена разрешить удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS с украинской территории по России не станет переломным моментом конфликта на Украине.