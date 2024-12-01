Москва, 1 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин искренне верил в сотрудничество с Германией и всё для этого делал, но, видимо, это не корреспондировалось с истинным настроем экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 1 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября стало известно, что Меркель в своей книге мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954-2021» поделилась воспоминаниями о встречах с Путиным. В частности, экс-канцлер ФРГ отметила, что российский лидер говорил по-немецки лучше, чем она по-русски.

Экс-глава немецкого правительства 22 ноября заявила, что сотрудничество с Путиным было необходимо, чтобы предотвратить ситуацию, обернувшейся украинским конфликтом. По её утверждению, строительство «Северного потока» было одной из её попыток наладить контакт с российским лидером и «приобщить его к всеобщему процветанию».

Путин 29 ноября вновь обратился к экс-канцлеру ФРГ с извинениями за ситуацию с собакой в 2007 году, о которой немецкий политик вспоминает по сей день. В момент разговора президента РФ с Меркель в комнату несколько раз вошла любимая собака российского лидера – лабрадор Кони, которая стояла возле экс-главы немецкого правительства. Позднее стало известно, что Меркель панически боится собак, потому что в детстве её кусал пёс.

Новость дополняется