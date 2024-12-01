Флорида, США, 1 декабря, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В ходе встречи «Флориды Пантрес» и «Каролины Харрикейнс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на одной из трибун был замечен российский флаг. Кадры с ним промелькнули в трансляции в ночь на 1 декабря.

Karl B DeBlaker/AP/TASS

Триколор в руках держал зритель, стоявший непосредственно у бортика близ ворот клуба из Флориды.

За «пантер» играют два российских спортсмена. Ворота клуба защищает Сергей Бобровский, в защите стоит Дмитрий Куликов. В составе «Харрикейнз» выступают голкипер Пётр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

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Сам матч завершился со счётом 6:0 в пользу «Флориды». Куликов закончил игру с коэффициентом полезности «+1».

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября стало известно о возможном проведении «Вечера русского наследия» во время матча НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра запланирована на 13 декабря. Мероприятие может включать подарки для болельщиков и возможность сфотографироваться с российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко. Официального подтверждения о его проведении пока не поступало.

1 декабря российский форвард клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков стал третьей звездой прошедшего игрового дня. Он отличился голевым пасом и стал автором победной шайбы клуба в матче с командой «Сент-Луис Блюз» (2:3 ОТ). Второй звездой признали российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина, отразившего все 29 бросков по его воротам в матче с клубом «Баффало Сэйбрз» (3:0) и впервые в сезоне сыгравшего «на ноль».