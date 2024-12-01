Москва, 1 декабря, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В России растёт количество заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом 1 декабря сообщили «Известия».

Денис Абрамов/РИА Новости

«В октябре–декабре 2023 года частота выявления Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла лишь 4,9%; в аналогичном периоде текущего года (не учитывая декабрь) этот показатель увеличился до 19,6% — практически в четыре раза», — сказано в материале.

Врач-пульмонолог Сергей Ложкин в беседе с изданием рассказал, что вспышки болезни фиксируются в разных регионах страны.

«Опасность — в отсутствии выраженных симптомов. У пациентов сохраняется нормальная температура, а мокрота не выделяется. Выдать болезнь может только легкое покашливание, которое часто остается без внимания», — приводит газета его слова.

Отсутствие лечения, отметил врач, может привезти к формированию фиброза лёгких и сделать переболевших более уязвимыми к другим инфекциям.

Как передавало ИА Регнум в России в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии. В основном выявляют пневмонию инфекционного происхождения, возбудителем заболевания является микоплазма.

Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, как грипп можно отличить от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции по резкому, одномоментному началу заболевания. По словам специалиста, для классического гриппа характерен симптомокомплекс, отличный от других инфекций. У больного подскакивает температура, наблюдаются слабость, ломота в теле, головная боль. Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что при заболевании пневмонией ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.