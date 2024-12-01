Москва, 1 декабря, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Рейсы, следующие из Москвы в Гавану, смогут осуществлять посадку в Каракасе для дозаправки. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Для сохранения программы полётов российских авиакомпаний на Кубу в период 1–8 декабря принято временное решение о выполнении рейсов из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса», — сообщили в ведомстве.

Решение принято для сохранения программы полётов российских авиакомпаний на Кубу. Мера действует с 1 по 8 декабря. Это увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на пять часов в каждом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября кубинские авиационные власти проинформировали о дефиците топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро. Сообщалось, что сложности с керосином ожидаются до 8 декабря.

Росавиация 1 декабря сообщила, что кубинские власти отменили извещение о дефиците топлива для всех авиаперевозчиков в воздушных гаванях республики. Ведомство добавило, что программа полётов между Кубой и РФ будет выполнена в нормальном режиме в соответствии с прежним расписанием.