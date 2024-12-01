Хельсинки, 1 декабря, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Удар новейшей баллистической ракетой «Орешник» по Днепропетровску навсегда изменил правила ведения боевых действий. Об этом 1 декабря заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По его словам, события способны оказать на ход войны влияние, сравнимое с периодом испытания технологии ядерного оружия «Тринити» 16 июля 1945 года.

«Война теперь никогда не будет прежней», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами российские военные 21 ноября провели испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе в зоне боевых действий.

Позднее глава государства отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков «Орешника» могут атаковать цель со скоростью около 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам главы государства, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.

1 декабря американский экономист, профессор Ричард Вольф отметил, что западные страны были поражены использованием «Орешника» и сравнили это событие с запуском СССР на орбиту первого искусственного спутника Земли. В США считали, что после распада Британской империи, а также после Первой и Второй мировых войн они всегда будут «центром вселенной». Однако возможности «Орешника» застали их врасплох и вызвали страх из-за пошатнувшейся веры в «избранность» военных технологий американского государства, отметил он.