Париж, 1 декабря, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Видеозапись с предрождественского фестиваля «Небесная фантазия» во Франции, в ходе которого огромная фигура железной синей птицы упала на людей, оказалась 1 декабря в распоряжении ИА Регнум.

Соцсети. Кадр из видео

В начале на этих кадрах видно, как птица двигается и размахивает огромными крыльями в такт рождественской мелодии, а затем она уже лежит на асфальте и находящиеся около места ЧП сотрудники спасательных службы оказывают помощь пострадавшим в результате падения железной фигуры.

По данным газеты Ouest France, двух пострадавших при падении птицы пожилых людей с серьёзными травмами доставили в медучреждения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 ноября во французской курортной коммуне Трувиль-сюр-Мер металлическая фигура птицы рухнула на людей, в результате чего пострадали 13 человек, погибших нет. На место происшествия в оперативном порядке прибыли пожарные и медики, которые в течение часа оказывали помощь пострадавшим.

Пассажирский автобус №15 28 ноября съехал с дороги, врезался в столб и загорелся на Западном обходе Перми. Пассажиры успели покинуть салон транспортного средства, однако в итоге двоим из них потребовалась медицинская помощь.