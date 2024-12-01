Таллин, 1 декабря, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Шесть военных кораблей НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин. Об этом 30 ноября сообщила телерадиокомпания ERR.

Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Первым 29 ноября прибыл британский фрегат HMS Iron Duke, вслед за ним 30 ноября — норвежский штабной корабль HNoMS Maud (флагман группы), французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison.

По словам главнокомандующего ВМС Эстонии Иво Вярка, присутствие группировки НАТО связано с «региональными оборонительными планами» альянса. На 2 декабря запланировано начало очередной фазы учений.

Как передавало ИА Регнум, страны НАТО с 10 сентября начали серию учений у границ с Россией, которые продолжались до конца осени. Кроме того, запланировано участие патрульного корабля FS Commandant Blaisоn в учениях сил обороны Эстонии и её союзников «Молния» (Pikne), они начнутся уже 2 декабря. Всего будет проведено 12 учений по всей протяжённости восточного фланга альянса.

Военный эксперт Александр Степанов 28 октября назвал артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 подготовкой к войне с Россией. По его словам, в этих манёврах значима роль США, потому что таким образом Пентагон наращивает управляемость своих европейских сателлитов и создаёт единый слаженный ударный контур.