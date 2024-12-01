Москва, 1 декабря, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Не облагаемая налогом сумма дохода по банковским вкладам составит в 2024 году 210 тыс. рублей. Об этом 1 декабря РБК сообщили в Федеральной налоговой службе.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Чтобы определить максимальный размер доходов, с которых не нужно будет уплачивать налог, необходимо умножить максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца года на миллион.

«В текущем году её максимальный уровень на 1 декабря — 21%. Соответственно, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тыс. рублей», — сказано в материале.

Как отмечает издание, гражданам РФ не нужно рассчитывать сумму налога самостоятельно — за них это сделают банки, которые сами направят всю необходимую информацию в ФНС.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния 29 ноября заявил, что российские банки в настоящее время имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам. Он отметил, что банки привлекают депозиты только ради того, чтобы выдавать кредиты, поэтому их процентный доход по депозиту всегда обеспечен активом с другой стороны в виде выданного кредита либо купленных каких-либо ценных бумаг.