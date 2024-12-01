Москва, 1 декабря, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий госконтроль за производством и оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в России. Документ 30 ноября опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно закону, с 1 марта 2025 года вводится обязательная маркировка такой продукции средствами идентификации. Организации, производящие и продающие её, и индивидуальные предприниматели, закупающие продукцию, должны будут предоставлять сведения об объёмах её производства и оборота в ЕГАИС.

С начала марта производить указанную продукцию не смогут обособленные подразделения организаций–производителей алкоголя. Её оборот без маркировки либо с поддельной маркировкой приведёт к аннулированию в лицензии.

Также уточняются особенности применения ряда положений о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет. Авторы законопроекта предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами. Алкоголь должен продаваться только в стационарных торговых объектах исключительно в отдельных специализированных местах. Это могут быть здания, помещения, отделы, секции.