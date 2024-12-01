Москва, 1 декабря, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроектов о защите несовершеннолетних от курения. Об этом 1 декабря сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

Речь идёт об употреблении детьми и подростками табачной и никотинсодержащей продукции — вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов, насвая, снюса.

«Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год», — написал он в Telegram-канале.

Пакет документов предусматривает повышение штрафов за продажу несовершеннолетним упомянутой продукции, а также устройств для её потребления или сырья для производства. Физическим лицам в случае принятия законопроектов придётся заплатить до 300 тыс. рублей, должностным — до 700 тыс. рублей. Магазины и компании будут штрафовать на сумму до 2 млн рублей. При неоднократном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

Также предлагается значительно увеличить штрафы по ряду других статей за нарушения в сфере торговли табаком и никотином.

Как передавало ИА Регнум в конце октября, Министерство здравоохранения РФ готово предложить правительству законопроект, согласно которому россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, запретят покупать табачную продукцию. В свою очередь, Минфин высказался против данного законопроекта, отметив противоречие с положениям Конституции России, согласно которой россиянин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.

Заведующий кафедрой психиатрии РУДН Владимир Медведев отметил, что постепенный отказ от курения значительно снижает психоэмоциональный стресс, вызванный зависимостью. Именно поэтому курящим важно оказывать не только медицинскую, но и психологическую и психотерапевтическую помощь.