Дамаск, 1 декабря, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Сирии нанесли удары по колонне бронетехники боевиков террористических группировок на трассе Алеппо — Дамаск, чем сорвали их наступление. Об этом 1 декабря рассказал источник в сирийских силовых структурах.

Mohammed Al-Rifai/EPA/ТАСС

«Сирийские самолёты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику», — процитировало его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, группировки сирийских боевиков 27 ноября начали наступление на позиции армии Сирии в районе Алеппо. Им удалось захватить 13 населённых пунктов и самую крупную базу правительственной армии в этой местности.

Правительственная армия Сирии 1 декабря объявила об отражении атаки боевиков и намерении в ближайшее время перейти в контрнаступление для освобождения всех территорий. Перед этим президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск способен победить террористов с помощью друзей и союзников.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль 1 декабря заявила, что Запад играет в грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя туда оружие. Она также процитировала слова одного из своих друзей в Сирии, называющего боевиков-террористов с оборудованием, формой и подготовкой «тёмной силой» и признающего, что это международно поддерживаемые и обученные силы, а не какие-то «бородатые мужчины» с AK-47.