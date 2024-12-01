Дамаск, 1 декабря, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Сирии не позволили боевикам террористических группировок прорваться в провинцию Хама. Об этом 1 декабря сообщило главное командование сирийской армии.

Ammar Safarjalani/Zuma/TASS

«Подразделения наших вооружённых сил, действовавшие в северной части [провинции] Хама минувшей ночью, укрепили линию обороны огневой мощью и техникой, противостояли террористическим организациям и не позволяли им добиться прорыва», — говорится в сообщении на странице командования ВС Сирии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что также армия правительства Сирии взяла под контроль ряд районов, в ходе чего были уничтожены десятки террористов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 декабря стало известно, что правительственная армия Сирии отражает атаку боевиков и намерена в ближайшее время перейти в контрнаступление для освобождения всех территорий. Отмечалось, что сирийские ВС провели передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и своих солдат.

Перед этим президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск способен победить террористов с помощью друзей и союзников. Он подчеркнул, что республика в данный момент продолжает защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников

Вооружённые группировки сирийских боевиков 27 ноября начали наступление на позиции армии Сирии в районе Алеппо. Они захватили 13 населённых пунктов и наиболее крупную базу правительственной армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 ноября заявил, что Москва рассматривает обострение ситуации в Сирии как посягательство на суверенитет республики. Он добавил, что РФ выступает за то, чтобы сирийское руководство как можно быстрее навело порядок в Алеппо.