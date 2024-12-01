Москва, 1 декабря, 2024, 09:44 — ИА Регнум. В России 1 декабря вступили в силу три новых закона. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Закон, определяющий допустимый улов в рамках международной квоты, начал действовать в России 1 декабря.

Теперь правительство страны может определять виды водных биоресурсов и объёмы их добычи в районах действия международных договоров. Эта мера важна в ситуации отсутствия решений межгосударственных органов, принятие которых предусмотрено международными договорами. В условиях антироссийских санкций принятие таких решений часто затягивалось.

Кроме того, 1 декабря вступил в силу закон о лицензировании деятельности операторов связи, которые предоставляют доступ в интернет.

В перечень требований к операторам включено соблюдение схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. Несоблюдение требований влечёт за собой аннулирование лицензии.

Третий закон, начавший действовать 1 декабря, касается участников спецоперации, имеющих задолженности.

Теперь они могут не платить исполнительский сбор, который составляет семь процентов от взысканной суммы либо от стоимости имущества. Закон отменяет вынесенные ранее постановления о его взыскании.

«Спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей для ряда участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в Вооружённых силах РФ с 1 декабря 2024 года», — сообщили в Госдуме.

Кроме того, в декабре вступает в силу ещё несколько новых законов. Так, 4 декабря начнёт действовать закон о защите от пропаганды осознанного отказа от деторождения — чайлдфри. Пропаганда чайлдфри в Сети, СМИ, рекламе, фильмах будет караться штрафом до 5 млн рублей.

Упрощённая процедура регистрации машино-мест также начинает действовать в стране 4 декабря. Владельцы доли в праве общей собственности на паркинг теперь смогут выделить своё машино-место в отдельный объект недвижимости, не получая согласия прочих собственников. Это упростит процедуру и позволит свободно распоряжаться собственностью.

Запрет для организаций-посредников участвовать в приёме экзаменов у мигрантов начнёт действовать 10 декабря. Сертификат о владении русским языком теперь будут выдавать только государственные структуры, включённые в специальный список. Точный размер платы за экзамен определит правительство страны.

Ещё через 10 дней, 20 декабря, начнёт действовать новый закон, закрепляюий за находящимися в СИЗО осуждёнными, привлекаемыми в качестве подозреваемых (обвиняемых), свидетелей или потерпевших, право на краткосрочные и длительные свидания.

Также с 20 декабря начнёт действовать закон, который вводит понятие «организация сектора промышленного дизайна». Он будет регулировать работы и инжиниринговые услуги в этой сфере.

С 30 декабря в стране начнут действовать новые меры по противодействию отмыванию денег. При проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы получат право требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Их обязали также сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.