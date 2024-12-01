Москва, 1 декабря, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны (МО) России Вячеслав Портянников признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение. Это следует из судебных документов.

В них уточняется, что Портянников активно сотрудничает со следствием и даёт подробные признательные показания.

«Обвиняемый … заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве», — привело выдержку из документов «РИА Новости».

Портянникову вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере»). Как следует из судебных документов, он является директором по организационному направлению ООО «КонцептАвиапром».

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября суд в Москве наложил арест на имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны. В суде сочли, что арестованное имущество было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора.

Компания ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей по соглашению об изготовлении и поставке 20 040 бронежилетов для участников СВО. Как считают следователи, фигуранты дела использовали эти денежные средства для покупки недвижимости и долей в пяти компаниях, а поставленные в российские войска бронежилеты не соответствовали требованиям контракта.

Основными фигурантами этого уголовного дела, в числе прочих, являются — гендиректор Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко. Им всем вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). В началеоктября стало известно, что Есипову и Антоновой также предъявили обвинения по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). Всего по делу о бронежилетах для Минобороны проходит как минимум девять человек.

В начале сентября свидетели подтвердили причастность руководства «Пикета» к поставке некачественных бронежилетов в войска. Басманный суд Москвы 15 сентября постановил, что предоставленные материалы по данному делу свидетельствуют о причастности сотрудников ГК «Пикет» к инкриминируемому деянию. Суд принял решение о продлении ареста троим обвиняемым. В конце сентября один из фигурантов признал вину и сотрудничает со следствием.

В правоохранительных органах 4 октября рассказали, что во время обысков в офисе группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела изъяли и арестовали денежные средства. У следствия есть основания полагать, что эти деньги были получены преступным путём в качестве оплаты реализации контракта.