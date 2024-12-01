Москва, 1 декабря, 2024, 09:15 — ИА Регнум. На Кубе отменили ранее выпущенные извещения о дефиците топлива для всех авиаперевозчиков в кубинских аэропортах. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Росавиации.

Liu Bin/Xinhua/Global Look Press Самолёт в аэропорту Гаваны

«Программа полётов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM (навигационных извещений. — Прим. ред.), — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Росавиация и Минтранс РФ продолжат мониторинг воздушных сообщений между Россией и Кубой для соблюдения интересов российских авиакомпаний и граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября авиационные власти Кубы опубликовали два извещения о дефиците керосина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро. Предполагалось, что эта ситуация проблится с 1 до 8 декабря.

Росавиация сообщила, что из-за дефицита топлива был задержан рейс аивакомпании Nordwind из Шереметьево в Варадеро.Nordwind ждала официального подтверждения, что в кубинском аэропорту самолёт будет заправлен.

После этого Росавиация сообщила, что, для сохранения программы полётов российских авиакомпаний на Кубу, с 1 по 8 декабря рейсы из Москвы в аэропорты Гаваны и Варадеро (и обратно) будут выполняться с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса.