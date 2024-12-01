Москва, 1 декабря, 2024, 09:12 — ИА Регнум. После применения создаваемой специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ вакцины от рака меланома рассасывается и исчезают метастазы. Об этом 1 декабря рассказал директор центра Александр Гинцбург.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В доклинике мы видим, что опухоль — меланома — просто рассасывается, исчезает, причём не только сама опухоль, но исчезает даже метастазирование. Я не исключаю, что у нас будут пациенты и на четвёртой стадии», — привело его слова «РИА Новости».

Гинцбург отметил, что сейчас должна быть начата проверка того, как онковакцина будет влиять на ряд других онкологических заболеваний — рак лёгких, почек и поджелудочной железы, для чего планируется привлекать онкологические институты.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября президент России Владимир Путин назвал прорывом внедрение отечественной вакцины против рака. В ходе встречи с главой государства глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что на перепроверку каждого компонента этого препарата в отдельности и их комплекса уйдёт ещё порядка одного года.

В середине октября стало известно, что создаваемая в РФ вакцина от рака способна подавлять развитие опухоли. Помимо этого, она, возможно, подавляет возможность метастазирования опухоли. Сейчас российские учёные выясняют, возможно ли превратить мутацию в опухоли в антиген, который сможет стимулировать иммунитет больного против злокачественного образования.

Гинцбург 12 октября рассказал, что в рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. В Казани Институт фундаментальной медицины и биологии проводит исследования на других моделях, в частности на мелкоклеточном раке лёгких, от которого в мире умирает порядка 1,3 млн человек в год.