Сент-Луис, США, 1 декабря, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» переиграл в овертайме команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Matt Slocum/AP/TASS

Встреча прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Основное время игры закончилось с ничейным счётом 2:2. В составе «Флайерз» шайбами отметились Оуэн Типпетт (10-я минута) и Тайсон Фёрстер (53-я), у «блюзменов» голами отличились Дилан Холлоуэй (52-я) и Джейк Нейборс (60-я, в пустые ворота).

Автором победного гола «Филадельфии» стал российский нападающий Матвей Мичков (61-я), ранее также записавший на свой счёт одну результативную передачу.

В следующем матче 6 декабря «Филадельфия» дома сыграет с командой «Флорида Пантерз», а «Сент-Луис» 4 декабря поедет в гости к клубу «Виннипег Джетс».

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Мичков оформил дубль в матче «Филадельфии» с командой «Эдмонтон Ойлерз», однако его команда проиграла со счётом 4:3. Для российского хоккеиста эти шайбы стали первыми в его заокеанской карьере.

В начале сентября стало известно, что в состав тренерского штаба «Филадельфии» вошёл бывший наставник сборной России по хоккею Олег Знарок. Кроме Мичкова, за «Флайерз» выступают защитник Егор Замула и голкипер Иван Федотов.