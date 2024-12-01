Анкара, 1 декабря, 2024, 08:51 — ИА Регнум. В 2024 году Турция на 20% сократила поставки мандаринов в Россию. Об этом 1 декабря сообщила статистическая служба республики.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

В период с января по октябрь поставки мандаринов из Турции в Россию снизились до 161,3 тыс. тонн по сравнению с 202,3 тыс. тонн за аналогичный период 2023 года, сообщило «РИА Новости».

Уточняется, что с июня по сентябрь поставок не было совсем — в отличие от аналогичного периода прошлого года.

В октябре поставки мандаринов из Турции возобновились, но их объём снизился по сравнению с прошлогодним на 29% — до 35,2 тыс. тонн.

Стоимость ввезённых в Россию из Турции мандаринов в 2024 году составил $97,6 млн. Это примерно на 22% меньше, чем в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным статистической службы Турции, за первые девять месяцев года республика почти в два раза — до $253 мл — сократила экспорт одежды в Россию. Сильнее всего сократился импорт трикотажа и верхней одежды. С января по сентябрь Россия ввезла из Турции в 12 раз меньше мужской вязаной верхней одежды, чем за аналогичный период 2023 года.