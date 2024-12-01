Москва, 1 декабря, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Столкновение галактик, ударная волна от которого ранее достигла Земли, является для них обычным взаимодействием. Об этом 1 декабря рассказали российские учёные.

STSCI/NASA/Global Look Press Группа галактик Квинтет Стефана

В беседе с РБК научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров отметил, что дошедший до нашей планеты удар можно считать «галактическим каннибализмом», потому что галактики поглощают друг друга, в результате чего рождаются новые галактики большего размера.

При этом он усомнился в том, что ударная волна от такого столкновения галактик могла бы дойти до Земли, так как это «принципиально невозможно». Сотрудник обсерватории уточнил, что в этом случае просто при помощи нового прибора получили больше данных про взаимодействие этих галактик и про движение таких ударных волн.

По словам главы Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александра Иванова, в ударной волне от столкновения галактик нет ничего особенного, потому что это «естественные процессы». Учёный добавил, что скорость этой волны не была высокой и сравнима со скоростью солнечного ветра.

Доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин назвал наблюдение ударной волны межгалактического масштаба с выбросом вещества на сравнимых со скоростью света скоростях уникальным событием, «которое даст пищу теоретикам на годы вперёд».

Как сообщало ИА Регнум, британский журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) 23 ноября написал, что одна из самых мощных ударных звуковых волн, зафиксированных астрономами за всю историю наблюдений, дошла до Земли. Отмечалось, что волна была вызвана столкновением в группе галактик, известной как Квинтет Стефана.

Осенью 2022 года сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST «Китайский небесный глаз») обнаружил при наблюдении за Квинтетом Стефана огромную структуру атомарного газа. Учёные выяснили, что линейный масштаб структуры атомарного водорода достигает примерно двух миллионов световых лет, или 0,6 мегапарсека, что является самым большим в своём роде, когда-либо обнаруженным во Вселенной.