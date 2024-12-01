Вашингтон, 1 декабря, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Победа Дональда Трампа на президентских выборах угрожает будущему Хантера Байдена. Об этом 30 ноября заявили адвокаты сына действующего президента США Джо Байдена, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на доклад юристов на фоне вынесения их клиенту приговоров по уголовным делам в декабре.

Jae C. Hong/AP/TASS Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден

Адвокаты полагают, что для Хантера Байдена угроза более чем реальна.

«Перспектива того, что Трамп обратит свою месть на спецпрокуроров, если они не займут более жесткую позицию в отношении Хантера, несомненно, оказывает на них значительное давление, заставляя их не ослаблять натиск на Хантера», — поясняется в докладе, объём которого составляет 52 страницы.

Отмечается, что доклад адвокатов сына президента США больше напоминает обращение к самому главе Белого дома, у которого есть право помиловать своего сына до конца президентского срока, но который, по его словам, не собирается этого делать. Трамп же, в свою очередь, ещё до выборов сделал заявление, что в случае победы помилует сына своего политического оппонента Байдена. Трамп пояснил, что Хантер Байден — «плохой мальчик», но подобные уголовные дела плохи для страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале декабря 2023 года сыну американского лидера Байдена предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В сентябре текущего года Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу намечено на 16 декабря, Хантеру Байдену может грозить до 17 лет тюрьмы.

11 июня текущего года суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия.

Байден-младший обвиняется также в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью. Сыну Байдена может грозить до 25 лет лишения свободы по данному делу.