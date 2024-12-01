Вашингтон, 1 декабря, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Западные страны были поражены использованием российскими военными гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» и сравнили это событие с запуском СССР на орбиту первого искусственного спутника Земли. Об этом заявил американский экономист, профессор Ричард Вольф.

MOD Russia/Global Look Press

По словам эксперта, в этом случае Запад стал свидетелем появления новой технологии, представляющей собой совершенно новый тип российских ракет.

«Запад был поражён. Но почему? В чём причина? Западные обозреватели провели параллель с 1957 годом, когда Россия первой отправила на орбиту спутник, и на Западе все вдруг удивились», — сказал он 28 ноября на YouTube-канале Dialogue Works.

Вольф уточнил, что в США считали, что после распада Британской империи, а также после Первой и Второй мировых войн они всегда будут «центром вселенной». Однако показанные Россией возможности «Орешника» застали их врасплох и вызвали у американцев тревогу и страх из-за пошатнувшейся веры в «избранность» военных технологий США. Именно из-за этого Вашингтон продолжает эскалацию ситуации на Украине, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября газета The Washington Post написала, что ракета «Орешник» даже в неядерном исполнении может привести к катастрофическим последствиям для Европы. По словам автора публикации, демонстрация этого оружия стала для Запада «мощным сигналом» о решимости российского руководства одержать верх на Украине.

В ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами российские военные 21 ноября провели испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе в зоне боевых действий.

Позднее глава государства отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков «Орешника» могут атаковать цель со скоростью около 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам главы государства, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Президент РФ уточнил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить ещё на 25–30%.