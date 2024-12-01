Учёный предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России
Геофизик Пальшин: северный магнитный полюс дойдёт до берегов РФ через 100 лет
Москва, 1 декабря, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Северный магнитный полюс Земли может достигнуть российских берегов примерно через 100 лет, при условии, если продолжит двигаться с такой же скоростью. При этом точно предугадать его движение невозможно. Об этом заявил «РИА Новости» геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии Николай Пальшин.
По словам геофизика, нет данных, почему Северный магнитный полюс несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет прямым ходом движется в сторону географического полюса.
«Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберётся до берегов России, но может и остановиться», — пояснил Пальшин.
Учёный напомнил, что магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять своё положение.
Как сообщало ИА Регнум, скорость приближения северного магнитного полюса к России замедлилась до 25 км в год за последние пять лет.
Движение полюса вызвано непредсказуемыми колебаниями в перемешивании расплавленного железа, составляющего большую часть внешнего ядра Земли, объяснили учёные.
Доктор Уильям Браун, специалист по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS), пояснил, что в XVII–XX веках точка северного магнитного полюса перемещалась от северного побережья Канады в сторону севера России со скоростью 10–15 км в год, однако движение начало сокращаться в 1990-х годах до 55 км.
Магнитный полюс Земли — это точки на поверхности планеты, где магнитное поле Земли направлено вертикально вниз. Существует два основных магнитных полюса — северный и южный.
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