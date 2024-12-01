Москва, 1 декабря, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Северный магнитный полюс Земли может достигнуть российских берегов примерно через 100 лет, при условии, если продолжит двигаться с такой же скоростью. При этом точно предугадать его движение невозможно. Об этом заявил «РИА Новости» геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии Николай Пальшин.

ИТАР-ТАСС

По словам геофизика, нет данных, почему Северный магнитный полюс несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет прямым ходом движется в сторону географического полюса.

«Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберётся до берегов России, но может и остановиться», — пояснил Пальшин.

Учёный напомнил, что магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять своё положение.

Как сообщало ИА Регнум, скорость приближения северного магнитного полюса к России замедлилась до 25 км в год за последние пять лет.

Движение полюса вызвано непредсказуемыми колебаниями в перемешивании расплавленного железа, составляющего большую часть внешнего ядра Земли, объяснили учёные.

Доктор Уильям Браун, специалист по моделированию глобального геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS), пояснил, что в XVII–XX веках точка северного магнитного полюса перемещалась от северного побережья Канады в сторону севера России со скоростью 10–15 км в год, однако движение начало сокращаться в 1990-х годах до 55 км.

Магнитный полюс Земли — это точки на поверхности планеты, где магнитное поле Земли направлено вертикально вниз. Существует два основных магнитных полюса — северный и южный.

24 октября 44 ведущих климатолога мира призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления. По их словам, это может иметь разрушительные последствия для северных стран и других регионов.