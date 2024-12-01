Лондон, 1 декабря, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Три ключевых шага, которые помогут установить мир на Украине, назвал политолог из Великобритании Анатоль Ливен 30 ноября в своей статье на портале UnHerd.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Первым шагом к урегулированию конфликта, по мнению Ливена, должен стать запрет со стороны Запада Киеву наносить удары по территории России ракетами большой дальности. При этом политолог предлагает оказать помощь Украине в строительстве оборонительных линий и в снабжении украинских войск.

Второй шаг — это отмена антироссийских санкций, в том числе запрета на импорт российского газа и отключения Москвы от банковской системы SWIFT с важной оговоркой, что в случае возобновления конфликта возобновляются и санкции.

Третий и заключительный шаг — ратификация мирного соглашения странами ООН и БРИКС, со своей стороны заинтересованных в завершении конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, для выгодных переговоров по урегулированию конфликта Украине следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Ермак обосновал свою позицию тем, что это якобы продемонстрирует готовность сторон прекратить боевые действия.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября в очередной раз заявил, что Москва открыта для переговоров по урегулированию на Украине. Он отметил, что сообщил о предварительных условиях для достижения мира в июне. Глава государства тогда в качестве условий в том числе назвал вывод украинских войск из российских регионов.