Вашингтон, 1 декабря, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Россиянка без билета смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты досмотра и контроля. С 26 ноября она находится во Франции, отказываясь возвращаться в Америку. Об инциденте сообщил CNN.

IMAGO/Rene Traut/ТАСС

По информации телеканала, женщина 55–60 лет с российским паспортом на руках оказалась без билета на рейсе Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж 26 ноября.

При попытке отправить её обратно безбилетница устроила на борту самолёта 30 ноября скандал. Обратный рейс в Нью-Йорк так и не вылетел, уточняет CNN.

Специалисты пытаются понять, как россиянка смогла попасть на борт, летящий до Парижа.

Предполагается, что по прибытии в США ей может быть предъявлено обвинение в административном правонарушении.

Как сообщало ИА Регнум, в системе бронирования билетов Leonardo произошёл глобальный сбой 29 ноября. При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работала в штатном режиме.