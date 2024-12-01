Пекин, 1 декабря, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Совместные патрулирования России и Китая не направлены против третьих стран и не связаны с текущей обстановкой в мире. Такое заявление сделал в социальной сети WeChat официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам военного, ВКС РФ и ВВС КНР провели 29–30 ноября совместные патрулирования в Японском море и западной части Тихого океана.

Сяоган пояснил, что «рутинное» воздушное патрулирование — часть ежегодного плана сотрудничества, такое патрулирование позволяет улучшить возможности обеих стран для совместных тренировок и операций. Патрулирования не направлены против третьих стран, заверил представитель минобороны Китая.

Как сообщало ИА Регнум, военные самолёты России и Китая якобы без оповещения заходили в опознавательную зону действия противовоздушной обороны Южной Кореи, 29 ноября написало агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В связи с этим южнокорейские военные подняли в воздух свои истребители.

Замглавы МИД России Андрей Руденко 24 ноября заявил, что коллективный Запад пытается вовлечь Сеул в «накачку оружием» киевского режима и сделать власти Южной Кореи сообщником преступлений его главы Владимира Зеленского. Он также призвал Сеул руководствоваться долгосрочными национальными интересами, а не навязанными извне «сиюминутными конъюнктурными соображениями».