Блиновская не погасила миллиардный долг перед ФНС — юрист
Юрист Морозов: Блиновская не погасила миллиардный долг перед налоговой
Москва, 1 декабря, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Долг признанной банкротом блогера Елены Блиновской перед налоговой не погашен. Об этом сообщил «РИА Новости» юрист «королевы марафонов» Иван Морозов.
«Долг не погашен. Он как был в ЕНС, так и есть», — уточнил защитник.
По словам Морозова, ИП Блиновской ликвидировано в связи с банкротством, а ЕНС физического лица посторонние посмотреть не могут. Единый налоговый счёт — это, по сути, кошелёк налогоплательщика.
Как сообщало ИА Регнум, долг Елены Блиновской в 1,5 млрд рублей каким-то образом пропал из системы Федеральной налоговой службы (ФНС). 29 ноября на госпортале «Мои налоги» появилась запись: «Задолженность успешно погашена».
13 ноября арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Её задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. «Королеву марафонов» обвинили в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём.
По версии следствия, блогер Блиновская и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону спецоперации.
Блиновскую также обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела имущества — более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой. СМИ писали, что инфоцыганка владеет элитной недвижимостью в нескольких районах Дубая, в том числе в новейших Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.