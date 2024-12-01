Москва, 1 декабря, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Долг признанной банкротом блогера Елены Блиновской перед налоговой не погашен. Об этом сообщил «РИА Новости» юрист «королевы марафонов» Иван Морозов.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

«Долг не погашен. Он как был в ЕНС, так и есть», — уточнил защитник.

По словам Морозова, ИП Блиновской ликвидировано в связи с банкротством, а ЕНС физического лица посторонние посмотреть не могут. Единый налоговый счёт — это, по сути, кошелёк налогоплательщика.

Как сообщало ИА Регнум, долг Елены Блиновской в 1,5 млрд рублей каким-то образом пропал из системы Федеральной налоговой службы (ФНС). 29 ноября на госпортале «Мои налоги» появилась запись: «Задолженность успешно погашена».

13 ноября арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Её задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. «Королеву марафонов» обвинили в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

По версии следствия, блогер Блиновская и её супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону спецоперации.

Блиновскую также обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест. Среди арестованного в рамках уголовного дела имущества — более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой. СМИ писали, что инфоцыганка владеет элитной недвижимостью в нескольких районах Дубая, в том числе в новейших Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.