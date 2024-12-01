Москва, 1 декабря, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) действительны, их замена не требуется. Об этом 30 ноября сообщили в Социальном фонде России.

Pfrf.ru СНИЛС

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — приводит «РИА Новости» ответ Соцфонда России.

В ведомстве указали, что вступившие в силу изменения в законодательстве, касающиеся учёта пенсионных взносов, на статусе уже выданных документов не отразятся. Поясняется, что согласно поправкам в закон о персонифицированном учете информация о СНИЛС предоставляется либо в бумажном, либо в электронном виде.

«Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя и отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС», — уточнили в Социальном фонде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на портале «Госуслуги» запущен новый сервис «Жизненная ситуация», который предназначен для восстановления и замены документов. Граждане смогут восстановить паспорт РФ, если он был утерян, испорчен или же украден, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, включая международное, пенсионные документы и документы об образовании. Кроме того, можно узнать номер утерянного ИНН и СНИЛС.

В октябре на портале «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей «Жизненная ситуация». С его помощью можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Его также можно использовать при покупке карты лояльности в некоторых торговых сетях. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, в дальнейшем планируется расширение сервиса.