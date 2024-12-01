Вашингтон, 1 декабря, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты отрицают причастность к атаке формирований террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в распространённом 30 ноября заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Сэветта.

(сс) The White House Белый дом. США

В документе указано, что в Белом доме пристально наблюдают за ситуацией в Сирии, а последние 48 часов поддерживают контакт с властями в Ближневосточном регионе.

«Соединённые Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), признанная террористической организацией. Соединённые Штаты вместе со своими партнёрами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств», — подчёркивается в заявлении.

Представитель Белого дома при этом указал, что отказ правительства президента Сирии Башара Асада от «участия в политическом процессе» и его «зависимость от России и Ирана» создали почву для нынешнего кризиса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооружённые силы Сирии решительно отражают атаку боевиков и планируют в ближайшее время перейти в контрнаступление для освобождения всех территорий.

Президент Сирии Асад в беседе с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Сирия способна победить террористов с помощью друзей и союзников.

Армия Сирии начала контрнаступление на боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) в Алеппо и Идлибе. Правительственные войска освободили город Эль-Бакум.

Обострение ситуации в Сирии российское руководство рассматривает как посягательство на суверенитет республики, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Запад сознательно дестабилизирует обстановку в ключевых регионах мира. Западные элиты не хотят мириться с утратой ими былого могущества в мире, добавил он.