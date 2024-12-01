Вашингтон, 1 декабря, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о номинации своего советника и экс-чиновника его первой администрации Кэша Пателя на пост главы Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

not stated Значок ФБР

«Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп «Кэш» Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований», — написал Трамп.

Политик добавил, что Кэш Патель является блестящим юристом.

Кэш Патель известен заявлениями о возможном «возмездии» политическим противникам Трампа и призывами провести «комплексную чистку» в министерстве юстиции и ФБР. Предполагается, что утверждение его кандидатуры на пост главы ФБР может вызвать трудности в Сенате. Назначение Пателя воспринимается сторонниками Трампа как сигнал о том, что команда избранного президента США настроена провести масштабную реформу органов юстиции и правопорядка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 ноября Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что должность спецпосланника по Украине в новой администрации США займёт Кит Келлог. По его словам, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности.

Авторы журнала Der Spiegel предположили, что Келлог столкнётся с практически невыполнимой миссией по урегулированию конфликта сторон. При этом Келлог обвинил президента США Джо Байдена в том, что он не смог найти решение путём переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.