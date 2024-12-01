Москва, 1 декабря, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Закон об утверждении федерального бюджета РФ на 2025 год подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ 1 декабря размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Кроме того, российский лидер подписал закон, утверждающий бюджет на плановый период 2026–2027 годов.

Доходы бюджета в 2025 году составят 40,296 трлн рублей, расходы — 41,469 трлн. Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году — 0,9% ВВП, в 2027-м — 1,1% ВВП.

В 2026-м году ожидается рост доходов до 41,841 трлн рублей, в 2027-м — до 43,154 трлн; расходы же вырастут до 44,022 трлн и 45,915 трлн рублей соответственно.

Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования. ФНБ на начало 2025 года планируется в объёме 11,055 трлн рублей, 2026 года — 12,883 трлн, 2027 года — 14,927 трлн, то есть вырастет с 5,2 до 6% ВВП.

Верхний предел внутреннего российского госдолга на 01.01.2026 г. — 29 трлн 385,6 млрд руб., на 01.01.2027 г. — 34 трлн 046,2 млрд руб., на 01.01.2028 г. — 39 трлн 004,8 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга: на 01.01.2026 г. — $61,1 млрд (55,5 млрд евро), на 01.01.2027 г. — $59,2 млрд (53,4 млрд евро), на 01.01.2028 г. — $56,5 млрд (50,9 млрд евро).

Уровень инфляции: в 2025 году — достигнет 4,5%, в 2026 и 2027 годах — 4%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент РФ Путин утвердил бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2025–2027 годы в размере почти ₽14,3 трлн.

Кроме того, Путин подписал закон, который предусматривает индексацию материнского капитала, а также закон, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля 2025 года будут составлять 15 456 рублей.

По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты с учётом индексации часть пенсионеров получит уже в декабре 2024 года. Это касается граждан, у которых по графику выплаты приходятся на начало месяца. Остальные пенсионеры получат индексированные выплаты в январе 2025 года.