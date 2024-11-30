Осло, 1 декабря, 2024, 02:38 — ИА Регнум. В Норвегии создали центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике. Об этом сообщает Newsweek.

Clemensfranz Пограничный столб на границе России и Норвегии

Центр находится в коммуне Норвегии Сёррейсе. Здесь будут готовить военных из США, Великобритании и Нидерландов.

Отмечается, что у самой Норвегии нет своих десантных войск, но некоторые из её спецподразделений базируются в коммуне. Силы направлены на расширение военного присутствия на границе с Россией в Арктическом регионе.

В минобороны Норвегии заявили, что тренировки проводятся для того, чтобы «защитить страну, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны».

Как сообщало ИА Регнум, публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что Россия якобы «утаивает» сведения по Арктике, носят абсурдный и безосновательный характер, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат напомнила, что та часть западных стран, которые имеют отношение к Арктическому региону, ещё с весны 2022 года начала создавать помехи международному сотрудничеству в Заполярье с участием РФ. Она также отметила, что такая заинтересованность НАТО является странной и неестественной.

В марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях Арктического совета в знак протеста против российской спецоперации. Осенью 2023 года члены совета возобновили письменное общение.