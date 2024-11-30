Москва, 1 декабря, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Согласно утверждённому президентом РФ Владимиром Путиным бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, материнский капитал на первого ребёнка в следующем году будет проиндексирован на 7,3%. Его сумма составит 676 тыс. 398 рублей.

ИА REGNUM Материнский капитал

Путин подписал закон, который предусматривает индексацию материнского капитала.

В 2026 году маткапитал увеличится ещё на 4,5% — до 706 тыс. 836 рублей, а в 2027 году его сумма составит 735 тыс. 109 рублей (индексация на 4%). Эти изменения коснутся семей, в которых есть только один ребёнок.

Для семей, у которых второй, третий или последующий ребёнок рождён (усыновлен) начиная с 1 января 2020 года и которые ранее не получали материнский капитал, выплаты составят 893 тыс. 835 рублей в 2025 году, 934 тыс. 58 рублей в 2026 году и 971 тыс. 420 рублей в 2027 году.

Семьи, которые уже получили материнский капитал за первого ребёнка, при рождении второго ребёнка смогут получить доплату в размере 217 тыс. рублей в 2025 году.

Индексация будет производиться с 1 февраля ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, в правительство России на отзыв направили законопроект с предложением ежеквартальной индексации материнского капитала. Инициаторы пояснили, что пересмотр маткапитала раз в год не соответствует темпу роста цен на товары и услуги. Из-за этого покупательная способность маткапитала в течение 12 месяцев снижается, что особенно заметно в 3–4-м кварталах.

Уточняется, что пересмотр не потребует выделения допсредств из федерального бюджета, так как может быть автоматизирован через имеющиеся механизмы индексации.

В ноябре глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что с нового года материнский капитал войдёт в состав нового национального проекта «Семья».

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей. Планируется, что через три года выплата на первого ребёнка достигнет 1 млн рублей.