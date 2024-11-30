Москва, 1 декабря, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказала мнение по поводу слов министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, который осудил спортсменов, решивших сменить гражданство в условиях международных санкций. Об этом сообщает «Советский спорт».

Gpntb.ru Светлана Журова

Журова подчеркнула, что уважает решение каждого, кто сменил гражданство и уехал из страны, при этом всё рассматривается индивидуально, с учётом позиции и возможностей спортсмена в России.

«У каждого есть свои причины, каждый случай надо рассматривать индивидуально», — пояснила политик.

По мнению олимпийской чемпионки, уход лидера сборной России, которому созданы все условия для побед, можно рассматривать как предательство. Однако если спортсмен не занимал в России победных мест и решил сменить спортивное гражданство, то его не в чем обвинять.

Также Светлана Журова уточнила, что если уехавший не выражает негативного отношения к России, то в его отъезде нет ничего предосудительного.

Как сообщало ИА Регнум, Светлана Журова предложила кандидату на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьяну Коу вернуть медали, завоёванные им на Олимпиаде-80 в Москве. Он пообещал в случае своего избрания на новый пост не допустить легкоатлетов из России и Белоруссии на международные соревнования под эгидой МОК даже в нейтральном статусе.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв 22 сентября отметил, что Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам, если главой МОК станет независимая фигура. По его словам, в перспективе дискриминация по национальному признаку может распространиться на другие страны и народы, если комитет и дальше будет отказываться противостоять давлению коллективного Запада.